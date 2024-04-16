"بعد الفوز على الأهلي".. الزمالك يكسر رقماً سلبياً استمر 21 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

ونجح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز الأول له على حساب الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، منذ أربعة أعوام.

وكان آخر فوز للزمالك على حساب الأهلي في بطولة الدوري المصري، في مباراة الدور الثاني بالدوري موسم 2019-2010، وانتهى اللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفارس الأبيض.

كما يعد هذا هو الانتصار الأول للزمالك على الأهلي في الدور الأول ببطولة الدوري المصري منذ 21 عاماً، حيث كان آخر انتصار في الدور الأول للفارس الأبيض، كان في موسم 2003 - 2004، وانتهى بهدف دون مقابل للفارس الأبيض.

ويعد هذا هو الفوز الأول للزمالك على حساب الأهلي في الدوري، بعد 6 مباريات متتالية لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة خلالهم.

وهذه هي الهزيمة الأولى للسويسري مارسل كولر أمام الزمالك، حيث سبق له أن خاض 4 مباريات من قبل، حقق الفوز في جميعهم.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيد إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد النادي الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع بجدول الترتيب.