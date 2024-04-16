"منتخب مصر محتاجه".. شيكابالا يوجه رسالة قوية بشأن عمر جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الظهير الأيمن لنادي الزمالك، عمر جابر، عقب الفوز على الأهلي بثنائية في قمة الدوري.

وخلال تصريحات عمر جابر لقناة "أون تايم سبورتس" انضم شيكابالا في اللقاء، وقال: "عمر جابر كابتن مصر،ومنتخب مصر يحتاج له".

وأضاف عمر جابر: "كان من المهم الفوز على النادي الأهلي في الدوري، لأننا لم نلعب كثيراً في الدوري بسبب المؤجلات، والفوز كان سيجعلنا نتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري".

وواصل: "دائما ما تكون مباريات القمة صعبة، والنادي الأهلي فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار، والفوز عليهم هام جدا".

وردا على سؤال، اللعب كظهير أيمن أو أيسر؟، اختتم: "اللعب في أي مركز ليس مهما بالنسبة لي المهم هو أننا حققنا الفوز".

وشهدت مباراة الزمالك والأهلي تألق عمر جابر صاحب الـ32 عاما.

الجدير بالذكر، شارك عمر جابر مع منتخب مصر في 33 مباراة، ساهم خلالهم في 6 أهداف (سجل هدف، وقدم 5 تمريرات حاسمة).

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