الجزيري: الفرحة لا توصف بعد الفوز على الأهلي.. وأغلقنا ملف مباراة الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد مهاجم نادي الزمالك، سيف الدين الجزيري، أن فرحة الفريق لا توصف بعد الفوز على الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

وقال الجزيري عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مباراة اليوم كانت صعبة واستطعنا إيقافهم، والحمد لله فزنا وحصلنا على الـ3 نقاط من المباراة".

وأكد: "مباريات الأهلي دائما ما تكون كبيرة ويجب أن يكون تركيزك فيها كبير، ونلعب جميعا كمجموعة".

وأضاف: "اللعب في نادي كبير مثل الزمالك يجب أن تلعب من أجل الفوز بجميع البطولات، وأغلقنا ملف مباراة الأهلي ونركز على نصف نهائي البطولة الأفريقية".

واختتم المهاجم التونسي: "الفرحة لا توصف بعد الفوز على الأهلي ودائماً نحتفل كمجموعة واحدة".

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