"القمة شيء عادي واعتزالي يتم في نهائي وليس بين تاسع وعاشر".. تصريحات نارية من إبراهيم نور الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الحكم الدولي، إبراهيم نور الدين، حقيقة أنباء اعتزاله التحكيم عقب مباراة الأهلي والزمالك، في تصريحات نارية عقب اللقاء.

وقال نور الدين عبر قناة "أون تايم سبورتس": "بالنسبة لي إدارة مباراة الزمالك والأهلي شيء عادي، هي مباراة بـ3 نقاط ومثل أي مباراة أخرى، ولا يوجد هناك مباراة سهلة أو صعبة المهم هو التوفيق وتحقيق العدالة".

وعن ارتدائه قميص علم مصر في إحماءات ما قبل المباراة، أوضح: "أردت توصيل رسالة إلى الجماهير والأجهزة الفنية ومجالس الإدارات واتحاد الكرة، وهي إنه من المهم إعلاء شأن التحكيم المصري حتى تعلو مكانة الكرة المصرية، وأي شيء يكون فكرتي".

وواصل: "لم أتخذ أي قراري بشأن الاعتزال وقلت هذا الأمر لتشجيع الحكام الشباب زملائي".

واختتم الحكم الدولي: "أريد أن أقول للأشخاص الذين قالوا إن هذه مباراة تكريمية لي، إنه إذا قررت الاعتزال سيكون في مباراة نهائية أو حاسمة، ولكن مع احترامي لفريقي الأهلي والزمالك، هذه مباراة ترتيب الفريقين فيها التاسع والعاشر".

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