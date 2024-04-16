"الأول لعبد القادر والجزيري".. أرقام من فوز الزمالك على الأهلي في لقاء القمة 127



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على حساب نظيره الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيد إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد النادي الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، أبرز الأرقام التي تحققن خلال مباراة الأهلي والزمالك اليوم.

يعد هذا هو الانتصار الأول للزمالك على الأهلي في الدور الأول ببطولة الدوري المصري منذ 21 عاماً، حيث كان آخر انتصار في الدور الأول للفارس الأبيض، كان في موسم 2003 - 2004، وانتهى بهدف دون مقابل للفارس الأبيض.

كما يعد هذا هو الفوز الأول للزمالك بشكل عام على الأهلي ببطولة الدوري المصري، كان آخر فوز للفارس الأبيض، والذي كان في مباراة الدور الثاني بالدوري موسم 2019-2010، وانتهى اللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفارس الأبيض.

وتعتبر هذه هي الهزيمة الأولى، التي يتلقاها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من نظيره الزمالك، في اللقاء الخامس له أمام الفارس الأبيض.

وسجل ثنائية الفارس الأبيض في اللقاء اللاعب التونسي سيف الجزيري، ليصبح أول لاعب أجنبي يسجل ثنائية للزمالك في شباك الأهلي.

ونجح لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر، في إحراز أول أهدافه في مباراة القمة.

وهذا هو الفوز الأول للزمالك على حساب الأهلي بتحكيم مصري، منذ موسم 2018، حينما حقق الزمالك الفوز في الجولة الـ34 ببطولة الدوري المصري الممتاز ، في اللقاء الذي أداره تحكيميا محمد الحنفي.

وتمكن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، من تحقيق الفوز أول فوز له في مباريات القمة، بعد الهزيمة في لقاء نهائي كأس مصر، بهدفين دون مقابل.