شكرا لقرائتكم خبر عن 25 أبريل قرعة البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف النادى الأهلى بطولة أفريقيا لـ سيدات الكرة الطائرة عقب انتهاء المنافسة الأفريقية للرجال المقامة حاليا، وتبدأ الوفود فى الوصول بدءاً من 24 أبريل الجارى قبل إجراء مراسم القرعة على هامش الاجتماع الفنى يوم 25 من نفس الشهر، على أن يقام حفل الافتتاح 26 فى اليوم التالى مباشرة على صالة الملك عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى المستضيف للبطولة .

وتشهد البطولة أيضا حضورا جماهيريا مع ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID» للحصول على تذاكر البطولة، التي سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتي، لحضور المباريات.

ومن المقرر أن تشهد هذه البطولة منافسة قوية فى ظل مشاركة فريق الزمالك أيضا فى هذه المنافسة، خاصة أن الأهلى يسعى لمواصلة إنتصارات هذا الموسم فى ظل حصد لقبى الدورى وكأس مصر، وسط طموح الفريق الأبيض فى مصالحة جماهيره وحصد اللقب الأفريقى .

من جهته أشاد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بدور بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة، لتصبح بطولة أفريقيا مؤهلة لبطولة العالم، خلال كلمته فى حفل افتتاح البطولة الأفريقة للرجال بالنادى الأهلى.

وحرص اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على تحديد موعد نهائى كأس مصر للرجال يومى 27 ، 28 أبريل الجارى على صالة العاصمة الإدارية الجديدة بدون جمهور،عقب إنتهاء البطولة الأفريقية للرجال المقامة حاليا .