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وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي - أحمد حسام - عبد الله إمام - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبد الغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبد الحميد العربي.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 41/29 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى بافوز على بى إم سى الكونغولى بنتيجة 38/21.

يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى السوبر الأفريقى المقام بمدينة وهران الجزائرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى السوبر الأفريقى لكرة اليد بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية