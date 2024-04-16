شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى المحترفين مرحلة الصعود قبل مباريات اليوم.. بتروجت متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بتروجت، بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه نادى غزل المحلة صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة، بعد مرور 5 جولات من مرحلة الحسم.

ويحتاج فريق بتروجت لنقطة من أجل حسم تأهله للدورى الممتاز بشكل رسمي، بغض النظر عن باقى نتائج المباريات المتبقية في المسابقة كمتصدر للترتيب، بينما تشتعل المنافسة على المركز الثانى المؤهل بشكل رسمي للممتاز، بجانب المركز الثالث الذى يدخل صاحبه في دورة رباعية مع 3 أندية متصدرى المجموعات الثلاثة من القسم الثانى ب على البطاقة الثالثة.

ترتيب دورى المحترفين مرحلة الصعود قبل مباريات الجولة السادسة..

1 بتروجت 54 نقطة

2 غزل المحلة 44 نقطة

3 لافيينا 43 نقطة

4 وادى دجلة 43 نقطة

5 حرس الحدود 43 نقطة

6 السكة الحديد 37 نقطة

7 طنطا 35 نقطة

8 راية 35 نقطة

9 بروكسى 35 نقطة

10 القناة 28 نقطة

فعلى ملعبه ببتروسبورت يستضيف المتصدر بتروجت نظيره راية فى لقاء يسعى فيه الفريق البترولى لتحقيق نقطة التعادل على أقل تقدير من أجل تأكيد صعوده بشكل رسمى والعودة من جديد للأضواء، بينما يخوض المنافس اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لبقائه بالمسابقة فى الموسم المقبل وخروجه من أجواء المنافسة على الصعود.

ويدخل بتروجت اللقاء فى المركز الأول للدورى برصيد 54 نقطة ويبحث عن نقطة وحيدة لضمان الصعود للممتاز، بينما يحتل راية المركز الـ8 برصيد 35 نقطة.

وفى قمة مباريات الجولة يستضيف حرس الحدود على ستاد المكس نظيره غزل المحلة فى أقوى مواجهات الجولة، فأصحاب الأرض فى المركز الخامس برصيد 43، بينما يحتل أبناء الغربية مركز الوصافة برصيد 44 نقطة، ويدرك الجهازين الفنيين أن الفوز فى تلك المباراة يعنى الاقتراب أكثر من الصعود وعدم الدخول فى حوارات أخرى.

وفى إطار مباريات نفس الجولة يستضيف لافيينا صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة نظيره السكة الحديد صاحب المركز السادس برصيد 37، ويسعى أبناء الأسيوطى لتحقيق الفوز والتقدم خطوة مهمة فى جدول الترتيب لاسيما وأن المنافس يخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لابتعاده عن المنافسة على الصعود، كما يخرج وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة لمواجهة طنطا صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة فى مواجهة يبحث فيها الغزلان عن العودة للانتصارات بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه امام لافيينا والتى أثرت فى ترتيب الفريق كثيرا.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء القناة وبروكسى فى لقاء للشهرة بعدما خرجا الفريقان من سباق المنافسة على الصعود ومن المتوقع أن يدفع الجهازين الفنيين بعناصر الشباب من أجل رؤيتهم على الطبيعة لتحديد حجم احتياجات الفريق فى الموسم المقبل.على الطبيعة لتحديد حجم احتياجات الفريق في الموسم المقبل .