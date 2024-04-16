شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تفتح تحقيقا فى واقعة اختفاء الكرات فى قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة فتح التحقيق فى واقعة اختفاء الكرات فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، التى أقيمت أمس الاثنين، وانتهت بفوز الأبيض 2-1.

وتنتظر رابطة الأندية وصول تقرير حكم المباراة والمراقب، بجانب الاستعانة بشريط المباراة الأصلى للتعرف على تفاصيل الواقعة وإصدار عقوبات حال التأكد من وقوعها منعا لانتشارها فى مباريات الدورى المقبل.

واختفت الكرات من ملعب مباراة الأهلى والزمالك أمس عقب إحراز الزمالك هدف الفوز فى الدقيقة 87، ما أدى لتعطل اللعب بحثا عن الكرة بعد خروجها من الملعب.

وفاز الزمالك على الأهلى بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيز وناصر ماهر.