شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب تحديد موعد مباراة بيراميدز فى الدورى بعد تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحديد موعد مباراة الفريق أمام بيراميدز ببطولة الدورى، والتى كان مقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الثامنة عشر.

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر، وحدد الاتحاد الأفريقى موعد مباراتى الذهاب والعودة، وتقرر إقامتهما يومى 21 و28 أبريل الجارى.

ويلتقى الزمالك مع دريمز الغانى باستاد القاهرة، على مستوى الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا".

وبدأ جوزيه جوميز الاستعداد للمباراة المقبلة بالكونفدرالية عن طريق الاستعانة بشرائط فيديو لمباريات دريمز بالكونفدرالية لدراسة نقاط القوة و الضعف في الفريق المنافس، والوقوف على الخطة المقرر أن يتبعها خلال مباراتى نصف النهائي الأفريقي.

ومن المنتظر أن تقوم رابطة الأندية بتحديد موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، والتى من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغانى.