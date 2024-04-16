شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة قمة السوبر الأفريقى لليد بين الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك مساء اليوم الثلاثاء فى السوبر الأفريقى المقام بمدينة وهران الجزائرية.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقى لليد

يقام لقاء السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلى والزمالك فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 41/29 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى بافوز على بى إم سى الكونغولى بنتيجة 38/21.

ويضم فريق "رجال يد الأهلي" كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي - أحمد حسام - عبد الله إمام - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبد الغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبد الحميد العربي.