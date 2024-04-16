طنطا يستضيف وادي دجلة بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستدرج فريق طنطا صاحب المركز السابع بقيادة عمرو انور برصيد 35 نقطة، فريق وادي دجلة صاحب المركز الرابع بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 43 نقطة، في تمام الساعة الثالثة ونصف عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي طنطا، ضمن لقاءات الجولة السادسة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة عمرو أنور، عن قائمة اللاعبين أمام وادي دجلة ، حيث جاءت القائمة كالتالي : بيدو نصر ، طاهر رمضان ، علاء النجار ، ساهر زيادة ، أحمد علي ، حسام غالي ، شهاب فتحي ، إسلام واصل ، محمد حسام الشرخة ، أحمد السيد عبد الهادي ، محمد السيد عبد الهادي ، شريف الفقي ، أقطاي عبد الله ، حسون محمد ، إبراهيم جمال ، أحمد فكري آباظه ، عوض التهامي، إبراهيم حميدو ، محمد نبيل طلبة ، فارس طارق ، ممادو رشيد ، ميدو شتات

ويحتل طنطا المركز السابع برصيد (35) نقطة، نجح الفوز في 7 مباراة، وتعادل في 7 مباراة، وتلقى الفريق الهزيمة في 10 لقاءات .

فيما يدخل وادي دجلة اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد (43) نقطة، بعدما نجح في الفوز في 9 مباريات، بينما تعادل الفريق في 8 لقاءات، فيما تلقى الفريق الهزيمة في 7 مباريات .

نتيجة الدور الأول:

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة:

1- بتروجيت 54 نقطة

2- غزل المحلة 44 نقطة

3- لافيينا 43 نقطة

4- وادي دجلة 43 نقطة

5- حرس الحدود 43 نقطة

6- السكة الحديد 37 نقطة

7- طنطا 35 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 28 نقطة