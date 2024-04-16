اللجنة العليا لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة تطمئن على الصالات

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على متابعة كافة التجهيزات الخاصة بالمباريات التي تشهدها منافسات البطولة.

وتابعت اللجنة عمليات الصيانة الشاملة والمستمرة لصالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة، على هامش التدريبات والمباريات التي تقام على هذه الصالات.

وتقوم إدارة الخدمات والأمن الصناعي بالنادي بفحص مستمر على مدار الساعة لكافة مرافق الصالات من حيث الأرضية والمدرجات وكشافات الإنارة والتكييفات المركزية والتأكد من توافر كافة ما يلزم الفرق لخوض التدريبات والمباريات وتسهيل مهمة الجميع.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.

الأهلي يفوز على الفتح المغربي

وفاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على فريق الفتح المغربي 3/0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة الإفريقية للأندية المقامة بالأهلي من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها «رجال طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي والاستقبال الجيد وحائط الصد المتماسك على الشبكة إلى جانب الضربات الساحقة.

تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ثم أنهى الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-17، ليحقق «رجال طائرة الأهلي» الفوز الثاني له في البطولة الإفريقية.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على جرين تيم الكونغولي في أولى مبارياته في البطولة بنتيجة 3-0.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا