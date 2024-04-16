جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - منح جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على الأهلى بهدفين لهدف خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى.

يستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة دريمز الغانى بذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة..

يستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك ودريمز الغاني يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري في نصف نهائي الكونفدرالية.

وعن حسم ديربي القاهرة قال جوزيه جوميز " مباراة الأهلى لها حسابات خاصة، حاولنا فى الشوط الأول أن نطبق أفكارنا، وواجهنا صعوبة بسبب قوة المنافس وعقلية لاعيبة الزمالك".

وأضاف مدرب الزمالك: "بعض أوقات المباراة قمنا بتنفيذ طريقتنا وخلقنا فرص ممتعة أمام منطقة جزاء الأهلى، لا نستطيع القول بإننا قمنا بهذا طوال المباراة لكن نستحق الفوز، وكان من الممكن أن ننهى اللقاء بنتيجة 4 / 1".

واختتم جوميز "حماسي على خط المباراة مثل أي لاعب، وفي تلك المباراة كنت أرغب في تحقيق الفوز، لكن فريق الزمالك عائلة واحدة وهذا سر الفوز، وضغوط مباريات القمة تكون مختلفة، وهي مباراة بـ6 نقاط، ولا أعلم عن وجود مكافآت خاصة من المجلس أم لا".

ترتيب الزمالك والأهلي..

يحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.