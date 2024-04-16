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مفاجأة.. نجم الاهلي يطلب الرحيل بعد الخسارة من الزمالك في القمة

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الأهلي والزمالك - الدوري المصري

الأهلي والزمالك -

فجر الإعلامي مدحت شلبي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طلب أكرم توفيق، لاعب وسط النادي الاهلي للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد الخسارة من الزمالك.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “يا مساء الأنوار” عبر قناة “إم بي سي مصر”: “أكرم توفيق تحدث بنبرة حادة مع سامي قمصان عقب مباراة القمة، حيث اعترض على عدم مشاركته في المباراة أمام الزمالك”.

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وأضاف: “أكرم توفيق تلقى عرضًا في يناير الماضي من أحد الأندية ولكن الجهاز الفني رفض رحيله وقتها”.

واختتم: “أكرم توفيق تحدث بلهجة حادة مع سامي قمصان عقب مباراة القمة، وطلب الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري”.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الاهلي بهدفين لهدف، في مباراة القمة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وصعد الفريق الأبيض للنقطة الـ21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الأحمر عند النقطة الـ21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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