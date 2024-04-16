شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سيدات يد الأهلى أمام بطل الكونغو لحسم برونزية السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، نظيره فريق دى جى إس بى الكونغولى فى إطار تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر الأفريقى.

وتقام المباراة على صالة ميلود هدفى بمدينة وهران، فى تمام الواحدة ظهرا، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز بها، والظهور بشكل مميز لحصد الميدالية البرونزية.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 26/23، فى نصف نهائى السوبر الأفريقى بوهران فى الجزائر مساء أمس الاثنين.

ووصلت بعثة فريق سيدات يد الأهلى إلى الجزائر الجمعة الماضية مع فريق الرجال المقرر أن يخوض النهائى فى السابعة والنصف مساء أمام الزمالك .

ويضم فريق سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.