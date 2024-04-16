عودة بعثة منتخب التجديف بعد مشاركته في كأس العالم بإيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - عادت بعثة منتخب مصر التجديف، بعد المشاركة فى اول بطولة تجريبية بإيطاليا ضمن الاستعدادات لاولمبياد فرنسا 2024، وتلاها معسكر للمنتخب ثم المشاركة فى كأس العالم بفاريزى بايطاليا فى احتكاك مع أبطال اوروبا والعالم.

قاد رئيس البعثة، الكابتن حسن عميرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، والمدير الفني للمنتخب الوطني للتجديف المهندس محمد طه، والمدرب محمد جمعة، والأستاذ مجدي عفيفي، إداري المنتخب.

ويعتبر ذلك أول احتكاك دولي منذ فترة، وذلك ضمن الاستعدادات للأولمبياد القادمة.

أعرب مسئولو الجهاز الفني عن رضاهم عن الأداء والأرقام الزمنية التي حققها اللاعبين.

حيث حققت اللاعبة غادة ندا المركز الأول فى نهائى فاينال C في سباق الفردي السيدات وجاءت متقدمة على دول منها قارب فنلندا والسويد.

وقد تنافس اللاعبين أحمد خالد تيتو ومحمد علاء قوطة في سباق الزوجي المزدوج المجداف بقوة وتعتبر أول مشاركة لهم على المستوى الأوروبي والعالمي معا.

وقد تميز الأداء والأرقام بكونها غير مسبوقة للقارب خفيف الوزن، مما يبرز تقدم المنتخب ومستواه المتميز.

أما بالنسبة للاعب عبد الخالق البنا، فإن الأداء و الأرقام التي حققها تعتبر مشجعة في أول مشاركات دولية هذا العام. ووفقًا للخطة التدريبية الموضوعة، من المتوقع أن يصل عبد الخالق البنا إلى قمة مستواه في الأولمبياد المقبل في فرنسا.

أما مشاركة اللاعب عمر حسام الدين تحت سن 23 سنة، فقد تعتبر بداية واعدة لهذا اللاعب الشاب ذو 19 عام في مسيرته المستقبلية، وتعكس الاهتمام بتطوير الشباب الموهوبين في رياضة التجديف.

يجدر الذكر أن المنتخب المصري قد حقق هدفه من المشاركة وهي التنافس بقوة مع أبطال أوروبا وأبطال العالم وذلك بهدف الاحتكاك وتبادل الخبرات وتطوير المستوى الفني استعدادًا للبطولات القادمة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في فرنسا.

وقد تواصل د عمرو النورى رئيس الاتحاد مع رئيس البعثة والمدير الفني والإداري طوال فترة للاطمئنان على البعثة واللاعبين ومستواهم.