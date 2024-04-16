"النزيه وهزيمة الأهلي بطولة".. كيف علقت الجماهير على فوز الزمالك بالديربي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علقت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مباراة الأهلي والزمالك، التي جمعت بينهما مساء أمس، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري المصري وانتهت بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف.

كتب أحد المشجعين عبر موقع "إكس": "كبير مصر فن وهندسة، رغم كل شيء يبقى الزمالك هو البطل والنزيه"، وأضاف آخر: "في أسوأ نسخة لفريق ،لا بد أن تكون له الكلمة الكبرى، هي التخرج الجميلة البيضاء في مدرسة الفن والهندسة نعم هو النادي الملكي، مبروك للفارس الأبيض".

وتفاعل مشجع آخر وكتب: "لعبنا امبارح في القاهرة والمباراة المفروض من تنظيم الزمالك وعدد جمهور الأهلي كان قد عدد جمهور الزمالك مرة ونصف ومدرجات فتحت لهم بعد بدء المباراة، مثلما يحصل كل ماتش وفي كل ملعب، نعمل إيه لعدم تكرار الموضوع".

وعلى الجانب الآخر، علق أحد مشجعي النادي الأهلي: "طبيعي يفرحون لأن فوزكم على الأهلي بطولة"، وأضاف آخر: "أعظم نادي في الكون، الملكي الحبيب ألف مليون مبروك لكل زمالكاوى أصيل بيحب الكيان ومعاه وفي ضهره في السراء وفي الضراء، من 50 سنة و الزمالك جوه قلبي".

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