شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر زوال "تورم" القدم لإجراء أشعة زيزو بعد الإصابة فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك عن تطورات إصابة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد الإصابة التى تعرض لها أمس أمام الأهلى فى مباراة القمة، التى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقال محمد أسامة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن زيزو خضع إلى أشعة عادية أمس للاطمئنان على العظام، إلا أن هناك تورما في قدم اللاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأضاف محمد أسامة أنه سيتم الانتظار لزوال التورم حتى يتم عمل أشعة وفحوصات للإطمئنان على الأربطة وعمل الفحوصات اللازمة.

وتعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للإصابة على مستوى القدم فى مباراة الأهلى ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دورى nile، وقرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك استبدال زيزو بالأوغندى موتيابا فى الدقيقة 16.