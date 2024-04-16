شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب السعة الكاملة للجماهير باستاد القاهرة أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب النادى الأهلى حضور السعة الكاملة لجماهيره باستاد القاهرة فى مباراة مازيمبى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستُقام فى التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجارى.

بدأ مسئولو النادى الأهلى اليومين الماضية المفاوضات والاتصالات مع الجهات المختصة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لحضور السعة الكاملة فى مباراة مازيمبى المرتقبة.

ويسافر الأهلى غداً الأربعاء إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي التي ستقام في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد آخر، علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خسارة فريقه من الزمالك بهدفين لهدف بالدوري مساء أمس الاثنين، قائلاً: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك"، أوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات"، أضاف كولر: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين".