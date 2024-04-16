شكرا لقرائتكم خبر عن رقص هستيرى للاعبى الزمالك فى غرفة الملابس بعد الفوز على الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرحة لا توصف عاشها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أمس، بعد الفوز على الأهلى فى مباراة القمة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وشهدت غرفة ملابس الزمالك عقب المباراة رقصا هستيريا من لاعبى الفريق أحمد حمدى وناصر ماهر، وسيف الدين الجزيرى ونبيل عماد دونجا، ومصطفى الزنارى، وسط تصفيق واحتفالات من كل المتواجدين بالغرفة، وقام محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق بنشر مقاطع فيديو من الاحتفالات عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

وبدأ أحمد حمدى بالرقص ثم الأوغندى ترافيس موتيابا، والذى شارك أمس بديلا لزيزو الذى خرج مصابا، واحتفل الجزيرى بطريقته الخاصة بعد تسجيله هدفى الفوز، ثم شارك دونجا ومصطفى الزنارى فى الرقص أيضا وكذلك ناصر ماهر.

كما شارك البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق فى الاحتفالات، وكذلك باقى أفراد الجهاز المعاون، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.