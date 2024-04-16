شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يستعين بإنبى لاستكشاف فاركو قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى، بالمباريات السابقة لفريق فاركو، وآخرها مواجهة إنبى التى انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله فى الدورى، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق البرتقالى قبل مواجهة الخميس المقبل.

ويستأنف فريق الكرة الأول بنادى مودرن فيوتشر استعداداته اليوم الثلاثاء، لمواجهة فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل في المباراة الماضية أمام النادي الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية، وانتهى بهدف لكل فريق، والذي أقيم بمنافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض الفريق 15 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق.