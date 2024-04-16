شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة العشرين ببطولة الدورى، وذلك بعد الفوزعلى الأهلى فى المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، ضمن مباريات الجولة العشرين، بالمباراة التي ستقام بإستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يفوز على الأهلى في مؤجلات الدورى

وفاز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العشارة بالدورى، سجل للزمالك سيف الجزيرى " هدفين" ، وسجل للأهلى أحمد عبد القادر.