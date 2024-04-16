شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يصدر بيانا رسميا للحديث عن كواليس لقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر إبراهيم نور الدين حكم مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بيانا رسميا عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للحديث عن تفاصيل إدارته لمباراة القمة.

وجاء نص بيان إبراهيم نور الدين كالتالى:-

أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى كل الجماهير المصرية ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام ومجالس إدارات الأندية المصرية بصفة عامة.

وأخص بالشكر مجلسي إدارتي قطبي الكرة المصرية الذي أكن لهما كامل التقدير والاحترام، على تقبلهما إدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري، وأشكرهما على الدعم والمساندة والإشادة بعد مباراة القمة المصرية.

تابعت بكل حرص التصريحات التي فهمت بطريقة خطأ في بعض وسائل الإعلام والتي هدفها الزج باسمي وإثارة الجدل تجاهي وإقحامي في العديد من الأمور غير الحقيقية وغير المبررة.

وأود أن أوضح، أن مباراة القمة هي من أكبر وأعرق مباريات الديربي في الوطن والعربي وإفريقيا حتى لو كانت ودية، وعليه فإن إسنادها لأي حكم لم تكن تكريما له لأنها ليست حقل تجارب أو مباراة صغيرة، بل أن إسنادها لي أو لأي حكم مصري دليل قاطع على أنه قادر بكل ثقة على إدارة اللقاء بشكل مشرف للكرة المصرية بشكل عام بالإضافة إلى أن الحكم الذي يديرها يكون على قدر أهمية الحدث.

ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق جميع المسابقات المحلية، يسعى جميع المسؤولين على الكرة المصرية لتنظيم جميع المباريات بشكل يتماشى مع التطور الذي يحدث في منظومة كرة القدم بشكل عام.

وعليه، كان يجب التوضيح بأن ما يثار بشأن مراكز الفريقين في جدول مسابقة الدوري الممتاز، تم تناوله بشكل خاطئ، لأنني كنت أوضح أن مركز الفريقين في الدوري لا يقلل بأي حال من الأحوال من أهميتها للجميع سواء داخل مصر أو خارجها بل هي أقل حساسية من المباريات الفاصلة لتحديد بطل للمسابقة والجميع يعلم ذلك.

وبشأن ما تردد عن عدولي في قرار اعتزال التحكيم في نهاية الموسم الحالي، ليس له أي أساس من الصحة، لأنني اتخذت هذا القرار بكل إرادتي لاقتناعي بان هذا هو الوقت المناسب .

وكان لزاما اختيار الطريقة اللائقة للكيان الذي نشأت فيه والذي يعد الأب الروحي لكرة القدم وهو الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام وإعلامهما والاتفاق ما بيننا علي الطريقه المثلي للاعلان عن قراراي الخاص بالاعتزال، لأنه واجب علي ذلك، بعد تقديم رسالتي التحكيمية بكل صدق وإخلاص واحترام.

والله الموفق والمستعان فيما هو قادم.. تحيا مصر ".

وفاز الزمالك على الأهلى بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيرى فى الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.