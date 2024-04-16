شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى المصرى ستكون أمام الإسماعيلى، حيث ستكون مواجهة الدراويش هى أول مباراة للأحمر بعد الخسارة من الزمالك أمس الاثنين، بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة والمؤجلة الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الاهلي القادمة في الدوري المصري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة من مساء يوم 1 مايو المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والإسماعيلى

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

موعد مباراة الاهلي القادمة

وفيما يتعلق بالصدام الأفريقي يخوض الأهلي منافسات نصف نهائي البطولة القارية أمام مازيمبي الكونغولي حيث تقام مباراة الذهاب في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة في الكونغو ، على أن تقام مباراة العودة في التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري بإستاد القاهرة.

كولر يعلق على الخسارة من الزمالك

على صعيد متصل ، علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الخسارة ، قائلاً: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك"، وأوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات"، أضاف كولر: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين".