شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتقدم بهدفين نظيفين على راية فى الشوط الأول ويقترب من الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق بتروجت الشوط الأول متقدما على فريق راية بهدفين نظيفين، فى المباراة التى تجمعهما اليوم الثلاثاء، على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من مرحلة الصعود من دررى المحترفين. سجل هدافى بتروجت حامد حمدان وسامح إبراهيم، ليقترب بتروجت من العودة مجددا للدوري الممتاز حال انتهاء المباراة بفوز الفريق البترولي. وجاء نتائج نتائج الأشواط الأولى من مباريات اليوم كالتالى.. حرس الحدود 1 /1 غزل المحلة وادي دجلة 1 /0 طنطا لافيينا 1 /1 السكة الحديد القناة 0 /0 بروكسي

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