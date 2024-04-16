شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر ودونجا وعمر جابر يدخلون حسابات جهاز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثلاثى ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا وعمر جابر لاعبو الزمالك، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قبل المعسكر المقبل، الذى يشهد مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ووضع الجهاز الفني للمنتخب الوطنى اللاعبين الثلاثة تحت المنظار خلال الفترة المقبلة لضمهم للمعسكر المقبل، بشرط الحفاظ على مستواهم والثبات عليه.

تتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من 27 مايو المقبل بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من الفوز فى أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.