شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المباريات المؤجلة للأهلى والزمالك فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل فوز الزمالك على منافسه التقليدى الأهلى فى قمة الدورى المصرى أمس بنتيجة 2-1، المنافسة على درع الدورى، ومازال اللقب فى الملعب، بعدما رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلى 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

ويتبقى للنادى الأهلى 6 مباريات مؤجلة أمام بيراميدز وفاركو والاتحاد والداخلية وسموحة وفيوتشر، بينما يتبقى للزمالك 4 مؤجلات أمام سموحة وبيراميدز والبنك الأهلى والمقاولون.

وفاز الزمالك على الأهلى بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد فتوح ودونجا وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وزيز وناصر ماهر.