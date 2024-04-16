ترتيب الاهلي والزمالك في تصنيف فيفا بعد القمة 127

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، عن ترتيب الاهلي والزمالك، في تصنيف الأندية الإفريقية للموسم الكروي الجاري 2023-2024، بعد القمة 127.

وفاز الزمالك على نظيره الاهلي، مساء أمس الاثنين، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار الفيفا، إلى أن الاهلي يتربع على عرش صدارة تصنيف أندية إفريقيا بـ129 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الـ13 في القائمة ذاتها، برصيد 28 نقطة.

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فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الـ25 في تصنيف أندية إفريقيا.

وجاء تصنيف أفضل أندية في إفريقيا من الاتحاد الدولي “فيفا” كالتالي:

1- الأهلي – 129 نقطة

2- الوداد المغربي – 108 نقاط

3 – صن داونز الجنوب أفريقي – 98 نقطة

4- الترجي التونسي – 90 نقطة

5- شباب بلوزداد الجزائري – 63 نقطة

6- بترو أتلتيكو الأنجولي – 58 نقطة

7- سيمبا التنزاني – 55 نقطة

8- الرجاء المغربي – 45 نقطة

9- الهلال السوداني – 35 نقطة

10- مازيمبي – 31 نقطة

11- حوريا الغيني – 29 نقطة

12- كايزر تشيفز الجنوب أفريقي – 28 نقطة

13- الزمالك – 28 نقطة

25- بيراميدز – 8 نقاط