الزمالك يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة دريمز

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى الجهات الأمنية، للمطالبة بزيادة أعداد الجماهير في مواجهة دريمز الغاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك طلب الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة، لحضور جماهيري كامل العدد في مواجهة دريمز المقبلة.

وأوضح المصدر، أن الزمالك أوضح في خطابه أهمية المباراة، التي يحتاج فيها الأبيض للفوز بعدد كبير من الأهداف، للمساعدة في التأهل قبل مباراة العودة، وبالتالي يحتاج لمؤازرة جماهيرية كبيرة.

وكان الزمالك حقق الفوز أمس على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

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