توماس توخيل يكشف موقف ساني ونوير من المشاركة أمام أرسنال بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن إمكانية مشاركة الثنائي مانويل نوير وليروي ساني لاعبي الفريق في مباراة أرسنال غداً، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق بايرن ميونخ نظيره أرسنال غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أرسنال فريق قوي ويقدم أداء ممتع وجذاب، وهو فريق يقدم مباريات على أعلى مستوى، ونجحنا في تقديم أداء مميز في مواجهة الذهاب".

وأضاف: "نأمل أن يمنحنا اللعب على أرضنا في مباراة الإياب ميزة إضافية والدفعة التي نحتاج إليها، ولكننا نحتاج إلى تقديم أداء قوي ومميز أيضاً".

وتابع: "الثنائي مانويل نوير وليروي ساني يمكنهما المشاركة أمام أرسنال بشكل طبيعي، وسأتخذ القرار النهائي بشأن مشاركتهما في المباراة اليوم".

واختتم: "نحتاج إلى تقديم أفضل أداء وانضباط تكتيكي قوي، وسنبذل كل ما لدينا من أجل ضمان الصعود إلى الدور المقبل من البطولة".

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم مواجهة الذهاب بين بايرن ميونخ وأرسنال الإنجليزي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "الإمارات" بإنجلترا.