"قبل مباراة اليوم".. تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يواجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره فريق بروسيا دورتموند الألماني اليوم، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سيجنال إيدونا بارك".

وتعد هذه هي المواجهة الثامنة التي تجمع بين الفريقين معاُ، حيث سبق أن تواجها معاً في 7 مواجهات سابقة.

وتمكن فريق بروسيا دورتموند من تحقيق الفوز على حساب أتليتكو مدريد في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في مثلهما، وحضر التعادل في لقاء واحد فقط.

وسجل لاعبو بروسيا دورتموند 9 أهداف في مرمى فريق أتلتيكو مدريد، فيما تلقت شباكهم سبعة أهداف فقط.

وكان فريق أتلتيكو مدريد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "واندا ميتروبوليتانو" بإسبانيا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.