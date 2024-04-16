رسميا.. تأجيل مباريات الدوري الإماراتي اليوم لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الدوري الإماراتي تأجيل مباريات الدوري التي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، عبر بيان رسمي.

وأكدت الرابطة أن هذا القرار جاء بناء على توصيات الجهات المختصة ونظرا للظروف الجوية التي تمر بها الدولة.

وجاء بيان الرابطة كالتالي: "قررت رابطة المحترفين الإماراتية تأجيل مباريات دوري أدنوك للمحترفين ودوري المحترفين تحت 21 سنة، اليوم الثلاثاء لتقام في وقت لاحق، وجاء ذلك القرار بناء على توصيات الجهات المختصة ونظرا للظروف الجوية".

وأتم البيان: "وكان من المقرر أن تقام مساء اليوم مباراتا الجزيرة وخورفكان، وعجمان والبطائح، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، ومواجهتان بين الوحدة واتحاد كلباء، وحتا ضد الوصل، في نفس الجولة من دوري المحترفين تحت 21 سنة".

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