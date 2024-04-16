"تفوق كتالوني".. تاريخ مواجهات برشلونة ضد باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أولمبيك لويس كومبانيوس" بإسبانيا.

وتشهد مواجهات الفريقين معاً ندية قوية، حيث سبق أن تواجها الفريقان معاً من قبل في 13 مناسبة، تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وحضر التعادل في مثلهما.

ونجح لاعبو فريق برشلونة الإسباني في تسجيل 30 هدفاً في مرمى باريس سان جيرمان، فيما تلقت شباكهم 24 هدفاً.

وكان فريق برشلونة تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره باريس سان جيرمان، في لقاء الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "حديقة الأمراء" بفرنسا.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.