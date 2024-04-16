تقارير: الهلال يطالب بتأجيل مباراته أمام أهلي جدة بالدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية سعودية، وجود نية داخل إدارة فريق الهلال السعودي بتقديم طلب إلى رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، لتأجيل مباراة الفريق أمام أهلي جدة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وجاء هذا القرار من قبل إدارة الهلال السعودي، بعد قيام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل مباراة الفريق أمام العين الإماراتي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب سوء الأحوال الجوية، لتقام غداً الأربعاء بدلاً من اليوم.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية: "أن نادي الهلال السعودي سيتقدم بطلب إلى لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي، من أجل تأجيل لقاء أهلي جدة بالدوري، نظرناً لصعوبة إقامتها بعد مباراة العين بدوري أبطال آسيا بيومين فقط".

ويذكر أن رابطة المسابقات بالدوري السعودي لكرة القدم، أعلنت في وقت سابق، تقدم إدارة الهلال بطلب إلى الرابطة، بهدف إعادة النظر إلى ترتيب جدول مباريات الفريق، وبالأخص مباراة الفريق أمام اتحاد جدة.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، برصيد 77 نقطة، جمعهم من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.