"رفقة بطل العالم".. منتخب مصر لليد في مواجهة الدنمارك وفرنسا بأولمبياد باريس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أقيمت اليوم الثلاثاء، قرعة منافسات كرة اليد، في أولمبياد باريس 2024.

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بأولمبياد باريس، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كلا من "الدنمارك، الأرجنتين، النرويج، المجر وفرنسا".

وتقام منافسات الدورة الأولمبية في الفترة، من 24 يوليو المقبل وتستمر حتى 10 أغسطس، بمشاركة منتخب مصر.

ويأتي منتخب مصر في المجموعة الثانية، بجانب بطل العالم في النسخة الأخيرة، المنتخب الدنماركي.

وتواجد المنتخب المصري في التصنيف الخامس في القرعة، باعتباره بطلاً لقارة أفريقيا.

وتعد هذه هي المشاركة الثامنة تاريخياً لمنتخب مصر لكرة اليد في الأولمبياد، حيث سبق له المشاركة في 7 نسخ من قبل أعوام: " 1992، 1996، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020 ".

وتمكن المنتخب المصري من الصعود إلى أولمبياد باريس، بعدما نجح في حصد لقب بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، التي أقيمت في مصر، بعد الفوز على الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 29 – 27.