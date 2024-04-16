شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص سفر مروان عطية مع الأهلى للكونغو لمواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مروان عطية لاعب الأهلى لفحص طبى قبل مران الفريق غداً الأربعاء، لتحديد موقفه من رحلة الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب مروان عطية عن مباراة الأهلي والزمالك أمس الاثنين، بالدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة زد الخميس الماضي.

ولم يشارك مروان عطية في تدريبات الفريق الأخيرة سواء الجماعية أو الخاصة بالمُستبعدين من مباراة الزمالك لتتراجع فرص سفره مع الأهلي إلى الكونغو.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد الخسارة من الزمالك أمس بالدوري بهدفين لهدف، وسيخوض الفريق مران الغد بفرع مدينة نصر على أحد ملاعب النجيل الصناعي، قبل السفر للكونغو على متن طائرة خاصة.

وتقام مباراة العودة بالقاهرة في التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الخسارة ، قائلاً: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك"، وأوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات"، أضاف كولر: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين".