شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب 2007 المفتوح.. ووديتان أمام ديروط والتليفونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق، اليوم، المعسكر المفتوح لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه، على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، والذى يستمر حتى يوم 24 أبريل الجارى.

يقام المعسكر بمشاركة 50 لاعبا على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى 25 لاعبا في الفترة من 16 حتى 19 أبريل، بينما تضم المجموعة الثانية 25 لاعبا في الفترة من 20 حتي 24 من نفس الشهر.

ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان أمام فريقى ديروط وتليفونات بنى سويف يومى 19 و24 أبريل.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2007 حمادة أنور مدير المنتخب وأسامة نبيه مديرا فنيا وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا مساعدا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى والدكتور حازم عبد الرحمن طبيبا.

الجهاز الفني لمنتخب 2007

منتخب 2007 بقيادة أسامه نبيه

حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب 2007

تدريبات منتخب 2007