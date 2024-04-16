شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفالات لاعبى بتروجت بعد الصعود للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو بتروجت بالصعود للدورى الممتاز بعدما حجزوا أول بطاقات الصعود للدورى الممتاز بعد الفوز على فريق راية بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن الجولة السادسة من الدور الثاني بدوري المحترفين مرحلة الضعود.

بهذه النتيجة رفع بتروجت رصيده إلى 57 نقطة ليكون أول الصاعدين إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، فيما بقى فريق راية عند النقطة 35.

وعاد بتروجت للدورى الممتاز بعد 5 مواسم من هبوطه إلى دوري القسم الثاني موسم 2018-2019.

ويقود بتروجت فنيا سيد عيد، ويعاونه كل من نافع السعيد مدرب عام ومحمد حجاج مدرب وهاشم مدرب حراس مرمى وطارق حماد مدير إداري وأحمد خالد إداري.