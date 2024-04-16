دورات تعليمية ورياضية في مراكز الشباب بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية و تنفيذ وزارة الشباب والرياضة و الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للفتاة والمرأة ‏بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في "الإدارة العامة للشباب " ‏ورش حرفية ( خياطة - جلود- ديكوباج- مكرمية- تطريز - ستان - كوروشية) ويتم تنفيذ ورشة تعليم الكروشية بمركز "شباب العبور المنفذة لمدة ثلاثة أيام من الثلاثاء الموافق 4/16 إلى الخميس 2024/4/18 بمشاركة 15 فتاة من أندية الفتاة والمرأة اليوم الأول الموافق 2024/4/16 .

تضمنت الورش كيفية صناعة منتجات هاند ميد ، وتم تدريب الفتيات والسيدات على انواع المنتجات ، والتصميم ، والمواد المستخدمه لظهور المنتج النهائي حيث تهدف الورش إلى دعم الحرف اليدويه والتراثيه كجزء من الهويه الثقافيه والشخصيه المصرية ، بالاضافة الى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لانشاء مشاريع صغيره تساهم في حياه افضل .

على جانب اخر نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت رعاية الاستاذة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في" إلادارة العامة للشباب اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/١٦" ورشة تعليم المكرمية " لأعضاء مركز شباب سموحة .

حيث تهدف الورشة الى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لانشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .