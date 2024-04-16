ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر بدون تقطيع

بث مباشر الان HD مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة اليوم في دوري ابطال اوروبا تقام مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1.

بث مباشر الان HD مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة اليوم في دوري ابطال اوروبا

كان فريق برشلونة قد نجح في الوصول إلى دور الثمانية بعدما أطاح في دور الستة عشر بفريق نابولي الإيطالي بالفوز عليه في مباراة الإياب 3-1 بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب إيطاليا بالتعادل 1-1.

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر بدون تقطيع



أما في دور المجموعات فكان فريق برشلونة قد ضمن التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة.

متى موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024؟

يتم انطلاق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة :

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ال8:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس .

الساعة ال9:00 بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا .

الساعة ال10:00 بتوقيت مكة المكرمة والاردن والبحرين واليمن والعراق وفلسطين .

الساعة ال11:00 بتوقيت الامارات والكويت وعمان .

تشكيل باريس

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينيوس، هيرنانديز، بيرالدو وأشرف حكيمى.

خط الوسط: أوجارتى، وارن زائير إيمرى وفيتينيا.

خط الهجوم: مبابي وديمبيلي.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي- أراوخو- كوبارسي- كانسيلو.

الوسط: بيدري- جوندووجان- فرينكي دي يونج.

الهجوم: رافينيا- ليفاندوفسكي- جواو فيليكس.

وتأهل برشلونة لربع نهائي دورى أبطال أوروبا على حساب نابولي بنتيجة 4-2، حيث تعادل الفريقان ذهابا 1-1 على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ثم فاز الفريق الكتالونى إيابا 3-1 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

فيما صعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره ريال سوسيداد الإسباني، بنتيجة 2-1، خلال مباراة الإياب على ملعب "أنويتا"، بعدما فاز نادى العاصمة الفرنسية ذهابا على ملعبه بثنائية نظيفة.

وتأكد غياب سيرجي روبيرتو وكريستنسن عن برشلونة في مباراة الإياب، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وقد استعاد البارسا الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج، ليكون الغياب فقط للثنائي أليخاندرو بالدي وجافي.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لدور نصف النهائي، لملاقاة المنتصر من موقعة أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني، علمًا بأنه تم إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنقل شبكة قنوات beIN Sports مباريات دورى أبطال أوروبا بشكل حصري في المنطقة العربية، ومنها مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، ويُمكن مشاهدة المباراة عبر البث المباشر لقناة beIN Sports 1 HD

30 قناة عالمية تنقل مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان

Kanal A Slovenija

TV3+ Denmark

BTV Action

Canal + France

MRT 1 Macedonia

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

Match! TV

RMC Sport 1

Eleven Sports 1 HD portugal

Arena Sport 1 HD BiH

Sky Sport Austria 3 HD

Virgin Media Two

SuperSport Premier League

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

TNT Sports 1

معلق مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق الرياضي حسن العيدروس بالتعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.