بطولة أفريقيا للطائرة .. النصر الليبي يتفوق على وداد تلمسان الجزائري بدور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق النصر الليبي فاز على نظيره فريق وداد تلمسان الجزائري بنتيجة 3-0، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، والتي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.



أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء تفوق النصر الليبي على مستوى حائط الصد والضربات الساحقة والإعداد الجيد.

تقدم فريق النصر الليبي في الشوط الأول بنتيجة 25-21 ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-14، قبل أن يحسم الفريق الليبي المباراة والشوط الثالث بنتيجة 25-22.

على صعيد آخر ، حصد الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، الميدالية البرونزية لبطولة كأس السوبر الأفريقي التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، بعد الفوز على دي جي إس بي الكونغولي بنتيجة 29-20 في المباراة التي أقيمت على صالة ميلود هدفي.

قدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-11، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجوم الخاطف السريع، بجانب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

‏‎وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 29-20.

ويضم فريق سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.