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تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيدين تيرزيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات اياب دور الربع النهائي من بطولة .

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ويلعب بوروسيا درتموند اللقاء بتشكيل مكون من..

تشكيل بوروسيا دورتموند 

كوبيل- شلوتيربيك- سانشو- فولكروج- هوميلز- براندت- سابيتزر- ماتسين- تشان- ريرسون- أديمي.

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني حقق فوزًا على نظيره بوروسيا دورتموند في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم علي ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد مع الفائز من مباراة ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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