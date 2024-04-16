مودرن فيوتشر يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد حكام مباراة الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم مسؤولو نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة بشكوى رسمية ضد حكام مواجهة الإسماعيلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب ستاد الإسماعيلية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لدوري نايل.

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وطالب النادي خلال الشكوى بعدم تكليف أي مباراة للنادي لثنائي التحكيم حمادة القلاوي الحكم الأول وعبد العزيز السيد حكم الفار بعد الأخطاء الجسيمة التي شهدتها أحداث المباراة الأخيرة والتي أثرت على نتيجة اللقاء.

وشهدت مواجهة الإسماعيلي مودرن فيوتشر الأخيرة بالدوري أخطاء تحكيمية بالجملة مما أثر على نتيجة المباراة وأدت إلى إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بعد إحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإسماعيلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.