شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع مسئولى فيفا لتطوير ملف كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم مع مسئولين من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، لدراسة بعض الأمور المتعلقة بتطوير ملف كرة القدم.

وتمت مناقشة البرامج والمستجدات داخل الاتحاد الدولي، من أجل تطوير ملف المنتخبات الوطنية والمدربين، وكذلك إنشاء مدرسة للموهبين خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ونائبه محمد يوسف و دكتور جمال محمد علي و دكتور حاتم سرور.

كما تواجد دكتور بلحسن مالوش المستشار الفني بالفيفا، وأنتوني بافوي مسئول تطوير الأداء بالاتحاد الدولي، ودكتور عمرو محب مدير كرة القدم للهواه في قارتي أفريقيا وشرق آسيا و أحمد محمود الجوهري.