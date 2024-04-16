شكرا لقرائتكم خبر عن ناردين جرس ومصطفى السرتي يتأهلان لبطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، ناردين جرس ومصطفى السرتي، إلى بطولة العالم للاسكواش للمحترفين، والتي تقام بمصر خلال شهر مايو المقبل، وفازت ناردين جرس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبكولة العالم، على مواطنتها نادين الحمامي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 32 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 14-12, 11-9.

بينما فاز مصطفى السرتي على مواطنه كريم التركي بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-6, 7-11, 11-2, 14-12.

تقام بطولة العالم للاسكواش 2023-24 في مصر في الفترة من 9 إلى 17 مايو المقبل، حيث سيتنافس أفضل اللاعبين في العالم للحصول على الجائزة الأكبر في الإسكواش.

وتستضيف مصر أكبر بطولة في هذه الرياضة للمرة العاشرة، ويتنافس 128 لاعباً ولاعبة من أبرز اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم - بما في ذلك بطل العالم الحالي في مصر علي فرج ونور الشربيني - على أعلى جائزة من جوائز الإسكواش، حيث يبلغ إجمالي الجوائز اللاعبين 1,150,000 دولار.