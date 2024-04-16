الأهلي يحدد رئيس بعثة الفريق المتجهة إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الكونغو غد الأربعاء، استعداداً لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل الجاري، في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص محمد شوقي رئيس البعثة، على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة بالفريق، لترتيب كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، يوم 27 أبريل الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتمكن الأهلي من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق سيمبا التنزاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.