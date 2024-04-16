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لاعب بتروجيت يقبل قدم والدته بعد الصعود للدوري الممتاز (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

صعد فريق بتروجيت للدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على راية بنتيجة 3-0، في تصفيات دوري المحترفين المؤهلة للدوري الممتاز.

وتداولت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاعب بتروجيت، هادي رياض، وهو يقبل قدم والدته عقب الفوز والتأهل.

وبعد غياب 4 سنوات استطاع بتروجيت الصعود للدوري الممتاز، عقب رفع رصيده إلى 57 نقطة وضمان صدارة مجموعة التصفيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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