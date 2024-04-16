بيلينجهام: لا أعرف الفريق المرشح للفوز.. ونسعى لحسم الصعود إلى نصف النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، على مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غداً، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الاتحاد" بإنجلترا.

وقال بيلينجهام خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "متشوق من أجل انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، وفي الوقت نفسه متوتر قليلاً بشأن المباراة، ولكنها تعد مباراة بطابع مميز لفريق ريال مدريد، ولا أعرف من هو المرشح المفضل للفوز، ولكننا ريال مدريد".

وأضاف: "لم أكن أتوقع تسجيل الكثير من الأهداف خلال الفترة الماضية، وتمكنت من تسجيل 20 هدفاً، ولكن إذا لم أسجل ونجح الفريق في الفوز، فهذا الأهم".

وتابع: "مانشستر سيتي تمكن من حصد الثلاثية خلال الموسم الماضي، والجميع يضعهم في المقدمة للصعود إلى الدور المقبل، ولكننا في النهاية ريال مدريد ولدينا الكثير من اللاعبين على مستوى عال".

واختتم: "نحن فريق عظيم ومستعدون لإظهار ذلك خلال اللقاء، والأولوية بالنسبة لي هو فوز الفريق، كما أرغب في التألق ومساعدة الفريق دفاعياً وهجومياً، من أجل حسم الصعود إلى الدور المقبل من البطولة".

وكان لقاء الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.