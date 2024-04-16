"لاعب ورئيس".. نجم البرازيل يعود لممارسة كرة القدم بعد غياب 14 عاماً



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن النجم البرازيلي روماريو لاعب برشلونة السابق، إلى ممارسة كرة القدم مرة أخرى بسن ال 58 عاماً، من بوابة نادي أمريكا البرازيلي، الذي يتولى رئاسته منذ بداية العام الجاري 2024.

وكان روماريو أعلن اعتزاله كرة القدم، في عام 2010 في صفوف فريق أمريكا البرازيلي، قبل أن يتولى رئاسته في بداية العام الحالي.

وكشف موقع جلوب البرازيلي: "إن روماريو قام بتوقيع عقداً رسمياً مع نفسه، ليصبح رئيساً ولاعباً لفريق أمريكا الحالي".

وأضاف: "أن اللاعب سيحصل على الحد الأدنى من الأجور، ثم يقوم بالتبرع به إلى النادي بعد ذلك".

واختتم: "روماريو قام بالتوقيع مع نجله رومارينيو ليلعبا سوياً في نادي أمريكا البرازيلي".

وسبق لروماريو المشاركة رفقة العديد من الأندية الأوروبية، مثل برشلونة الإسباني ونادي فالينسيا، كما كان له تجربة عربية رفقة نادي السد القطري في عام 2003.

ومن أبرز الإنجازات التي تمكن روماريو من تحقيقها طوال تاريخه كلاعب، هو تحقيق لقب كأس العالم عام 1994 رفقة المنتخب البرازيلي.